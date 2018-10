La Borsa  chiude in lieve rialzo, Ftse Mib +0,27%; spread poco mosso sopra i 300 punti

Chiusura di seduta in lieve rialzo per la Borsa, lasciata oggi a distanza dalle principali borse europee e mondiali, tutte in convinto progresso, guidate da Wall Street e sull'onda delle trimestrali. L'indice Ftse Mib segna cosi' solo un +0,27% a 19.050 punti, mentre l'All Share sale dello 0,29%. Con lo spread poco mosso sopra i 300 punti e in vista del ponte di Ognissanti, con borsa aperta ma volumi in atteso calo, gli operatori hanno preferito ridurre le iniziative in acquisto.

Sul listino spicca comunque il buon andamento di Eni (+2,08%), che con Saipem (+2,11%) beneficia del rialzo del prezzo del greggio, mentre Tenaris segna +2,98%. In ripresa Leonardo (+2,20%) dopo il calo di martedi', bene Stm (+4%) sulla scia del buon andamento del mercato dei chip, rialzi per Buzzi, Campari, Cnh e Ferrari. Tim guadagna lo 0,74%. Sempre giu' Fca (-2,20%) anche per i report degli analisti che oggi hanno seguito le prime valutazioni negative di martedi' sulla trimestrale.

Andamento zoppicante per il settore finanziario, con le banche in prima fila: Intesa cede l'1,96%, Unicredit -0,48%, Ubi -0,63%, Bper -0,56%. Salgono invece le assicurazioni, nel risparmio gestito bene Fineco (+1,90%) e Poste (+2,62%), Banca Generali cede l'1,96%.

