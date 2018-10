Borsa: piazza Affari apre in forte in calo, Ftse Mib -1,15%

Apertura in forte calo per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che segna -1,15%. All Share -0,94%. Piazza Affari è la peggiore in Europa dove tutti i mercati hanno debuttato col segno meno. I conti dell'Italia, il caso Khashoggi e la Brexit continuano a preoccupare gli investitori. A Londra l'Ftse 100 cede lo 0,77% a 6.988,75 punti. A Parigi il Cac 40 cala dell'1,21% a 4.991,91 punti e a Francoforte il Dax ​scende dell'1,36% a 11.367,57 punti.

