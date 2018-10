Apertura in netto rialzo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib sale dell'1,73% a quota 19.409,55, maglia rosa in Europa. A Londra l'indice Ftse 100 guadagna lo 0,44% a 7.081,06 punti, a Parigi il Cac 40 lo 0,90% a 5.130,29 punti e a Francoforte il Dax avanza dello 0,96% a 11.665,68 punti.

