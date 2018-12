Borsa in recupero con l'Europa a +1,15% 

Mercato azionario in ripresa nella prima parte della mattinata, in linea con il resto d'Europa, dopo il forte calo di giovedi' conseguente alle tensioni Usa-Cina per la vicenda Huawei. L'indice Ftse Mib segna ora un +1,15% a 18.859 punti, All Share sul +1,16%. Attesa per i dati sull'occupazione Usa a novembre. Sul listino gli spunti piu' evidenti sono per Ferrari (+1,8%), Moncler (+2,5%), Saipem e Campari. Vola Unipol (+4,2%) dopo le indiscrezioni che vorrebbero Bper (-0,5%) interessata a rilevare Unipol Banca. Poco mosse invece le banche, con Unicredit e Ubi +0,3%; meglio Intesa con un +0,8%. Sale Eni con un +1,2% e nell'energia bene anche Italgas e Snam. Tim guadagna l'1,4%

