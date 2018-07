Boom dell'export verso i Paesi extra-Ue, cresce l'avanzo a giugno

Giugno positivo per il commercio estero con i Paesi extra-Ue. L'Istat stima che le esportazioni siano cresciute del 7,9% e le importazioni del 2,1% su base congiunturale. Il surplus commerciale si è attestato a 3,552 miliardi, in aumento rispetto ai 3,283 miliardi di giugno 2017. Nel primo semestre dell’anno aumenta l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da 30,347 miliardi per il 2017 a 32,188 miliardi per il 2018).

