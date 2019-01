Bankitalia: Di Maio, da diversi anni non ci prende con stime

Mauro Ujetto / NurPhoto Luigi Di Maio

"Non è la prima volta che le stime di Bankitalia poi non si rilevano fondate. Sono diversi anni che non ci prende. Solo che è strano. Quando c'erano quelli di prima le stime erano al rialzo, ora al ribasso". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a un incontro elettorale a Sulmona, in Abruzzo.

