Questa prigione in Colorado è in vendita per 88 Bitcoin ​

Tra le tante cose che si possono comprare con i bitcoin, ce ne sono di bizzarre. Negli Stati Uniti, anche una prigione. Ce n'è una in vendita su Craigslist, piattaforma online molto frequentata in Usa. La struttura si trova a Brush, in Colorado. Prezzo: 1,2 milioni di dollari. Da versare in banconote, ma con la possibilita' di pagare anche in bitcoin. Ne servono circa 88.



La struttura in vendita è ampia più di 5500 metri quadri e si trova all'interno di un parco di 7 ettari. E' venduta come fosse una comune proprietà immobiliare, con un elenco delle sue caratteristiche: sistemi di sicurezza, muri, generatore di emergenza, foto della palestra e delle celle. Costruita alla metà degli anno '80, non ospita più detenuti dal 2010.

Ma potrebbe tornare appetibile per un investitore privato che speri nella concessione governativa per riaprire la prigione. La recente riforma fiscale voluta da Donald Trump ha tagliato di un quarto la tassazione su questo tipo di business, dal 39,6 al 29,6%.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it