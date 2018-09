Bce: dal 2019 le banconote da 100 e 200 euro avranno piu' tecnologia anti-truffa

foto:Mimmo Chianura / AGF banconote in euro (AGF)

Dal 2019, arrivano le nuove banconote da 100 e 200 euro che inizieranno a circolare alla fine del maggio del prossimo anno e che completeranno la nuova serie "Europa", gradualmente introdotta a partire dal 2013. Le ha presentate, in una cerimonia a Francoforte, Yves Mersch, componente del Comitato esecutivo della Bce. "Siamo al completamento della nostra seconda serie. L'euro è un simbolo per l'Europa. In questi tempi in cui alcuni leader hanno usato il concetto di sovranità, penso che le nostre banconote lo rappresentino al meglio" ha detto. Quanto al fatto che sta prendendo piede il pagamento elettronico, Mersch ha ribattuto che le banconote "restano ampiamente lo strumento di pagamento più diffuso" da parte dei cittadini "e sono probabilmente quello più inclusivo". Le nuove banconote mantengono gli stessi disegni della prima serie (ispirata al tema "Epoche e stili") e gli stessi colori dominanti ma sono state lievemente modificate per massificare la sicurezza e offrono una maggiore protezione dalla falsificazione.

