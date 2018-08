Bce: il protezionismo è la principale minaccia per la crescita

Il protezionismo è la principale minaccia per la crescita secondo la Bce. "Le incertezze collegate ai fattori globali restano predominanti, soprattutto per quanto riguarda la minaccia di un protezionismo e i rischi derivanti da un intensificarsi delle tensioni commerciali", si legge nelle minute della Bce dell'ultima riunione del direttivo a luglio, in cui si evidenzia che "tali tensioni potrebbero provocare un calo di fiducia nell'economia mondiale, in aggiunta ad altri effetti causati dall'imposizione di dazi".

