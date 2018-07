Bce conferma calo Qe a 15 mld al mese da ottobre, tassi invariati

Il direttivo della Bce ha confermato la decisione dello scorso giugno di ridurre il Qe di 15 miliardi di euro al mese da ottobre a dicembre, per poi ridurlo a zero a partire da gennaio 2019. Il Qe fino a settembre resterà agli attuali livelli di 30 miliardi al mese. Nella seduta di oggi la Bce ha inoltre lasciato invariati i tassi d'interesse principali. Il 'refi', il tasso di rifinanziamento pronti contro termine, resta a quota zero, mentre il tasso sui depositi, cioè quello che le banche pagano per depositare i loro fondi a Francoforte, rimane negativo a -0,40%. Invariato anche il tasso marginale a +0,25%. La Bce, infine, "continua ad aspettarsi che i tassi chiave resteranno agli attuali livelli almeno fino all'estate 2019 e in ogni caso tutto il tempo necessario per assicurare che lo sviluppo dell'inflazione resti allineato con le attuali aspettative di un sostanziale percorso di aggiustamento"

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it