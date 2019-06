Bankitalia: mutui più cari per le famiglie ad aprile

Foto: Pierpaolo Scavuzzo / AGF Bankitalia, Banca d'Italia

Mutui più cari per le famiglie italiane: Bankitalia fa sapere che ad aprile i tassi di interesse sui prestiti per l’acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie, sono stati pari al 2,26 per cento, contro il 2,17 per cento di marzo.

Via Nazionale fa anche sapere che, sempre ad aprile, i prestiti al settore privato sono cresciuti dello 0,8 per cento su base annua (0,9 per cento in marzo). I prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,6 per cento (2,5 per cento nel mese precedente), mentre quelli alle società non finanziarie sono diminuiti dello 0,6 per cento (come nel mese precedente). Ad aprile è infine rallentato lievemente il calo delle sofferenze: 37,6 per cento su base annua, contro il 37,7 per cento di marzo.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.