Tomasi (Autostrade): "Disponibili a un confronto sugli investimenti"

Autostrade per l'Italia

"Noi siamo sempre stati disponibili al confronto con il governo. Abbiamo già avanzato le nostre proposte. Con importanti investimenti a carico della società e una serie di compensazioni, oltre alle risorse per Genova e alle esenzioni per ridurre i disagi di chi viaggia": lo ha affermato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, in un'intervista al Corriere della Sera. "Vogliamo realizzare investimenti per 13 miliardi di euro nei 18 anni rimasti della concessione. A patto che...", ha aggiunto Tomasi. "Con la revoca e un indennizzo ridotto rischiamo il fallimento, visto che abbiamo linee di credito aperte per 10,5 miliardi", ha avvertito l'ad di Aspi, "con gravi conseguenze anche per decine di migliaia di risparmiatori, oltre che per 7 mila dipendenti diretti e per i lavoratori dell'indotto".

Tomasi non ha commentato le indiscrezioni secondo cui Aspi avrebbe offerto due miliardi per salvare la concessione ma senza impegnarsi sulla riduzione delle tariffe del 5% nei prossimi anni. "Quel che posso dire è che siamo pronti a continuare un confronto con il governo per evitare che sia distrutto un patrimonio industriale del Paese", ha insistito, "serve un accordo che coniughi l'interesse pubblico, i diritti di chi fa impresa e le regole dello Stato di diritto. Un accordo di questo tipo è possibile e doveroso, nell'interesse dei 7 mila lavoratori, degli stakeholders e di tutti gli italiani".

"Stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo per realizzare una profonda discontinuità su molti piani", ha assicurato l'ad, "abbiamo attuato una forte rotazione del management. Abbiamo rivoluzionato il sistema dei controlli, affidando a società terze le verifiche sullo stato dei viadotti e delle gallerie. E abbiamo lanciato un piano di investimenti in manutenzione da 500 milioni, con una forte accelerazione degli investimenti triplicando le risorse investite. A gennaio presenteremo il piano industriale 2020-2023 che comprenderà anche un focus particolare su ricerca e sviluppo, digitalizzazione e nuovi modelli manageriali".

