Il Cda di Autostrade "ha condiviso una prima lista di iniziative (per una stima preliminare di 500 milioni di euro - finanziati con mezzi propri) già annunciata nel corso della conferenza stampa di sabato a Genova". E' quanto si legge in una nota diffusa la termine del Consiglio straordinario per l'aggiornamento a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova.

