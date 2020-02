Auto: Volvo e cinese Geely valutano fusione

La casa automobilistica svedese Volvo e la cinese Geely Automobile sono in trattative per una fusione. Geely già controlla Volvo. La possibilità di procedere a una fusione è comunicata dalla stessa Volvo sul suo sito. Le due società, si legge "stanno valutando la possibilità di unire le loro attività per creare un gruppo globale forte, che accelererebbe le sinergie finanziarie e tecnologiche tra le due società". I due marchi resterebbero distinti e la nuova società potrebbe quotarsi prima a Hong Kong e poi a Stoccolma.

