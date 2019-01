Arcelor Mittal: primo sciopero  a Taranto, 24 ore il 19 gennaio

I sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Usb proclamano il primo sciopero di 24 ore ad Arcelor Mittal Italia a poco più di due mesi dalla presa in consegna dell'Ilva dall'amministrazione straordinaria. La protesta è stata proclamata oggi e si terrà il 19 gennaio a partire dalle 7. I sindacati contestano le "comunicazioni aziendali" in merito all'intenzione di spostare in modo "unilaterale",si sostiene, "il personale di alcuni reparti dello stabilimento" e affermano che "il piano occupazionale al momento risulta incompiuto rispetto agli 8.200 lavoratori previsti dall'accordo del 6 settembre".

