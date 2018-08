Antitrust: sanzioni a Wind, Tim e Vodafone per condotte aggressive contro i clienti morosi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso tre procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette, sanzionando Wind Tre spa Telecom Italia spa e Vodafone Italia spa per un ammontare complessivo di 3,2 milioni di euro. Lo comunica l'Antitrust in una nota.

Secondo l’Autorità, le tre società hanno posto in essere condotte aggressive nell’invio ai clienti, presunti morosi, di lettere di sollecito di pagamento contenenti la minaccia di iscriverne il nominativo in una banca dati, denominata S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa e dalla finalità indeterminata, al fine di indurli a pagare gli addebiti richiesti. L’Autorità ha accertato che, sebbene in tale banca dati avrebbero dovuti essere inseriti solo i nominativi dei clienti “morosi intenzionali” secondo determinati requisiti, i tre operatori inviavano i solleciti anche a clienti non qualificabili come tali perché privi di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione, compresi utenti che potevano contestare la fondatezza del debito vantato dall’operatore.



