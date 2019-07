Antitrust accusa Fca: "Da trasferimento sede rilevante danno economico per l'Italia"

Il trasferimento della sede fiscale di Fca a Londra ha causato per l'Italia "un rilevante danno economico". Lo ha detto il presidente dell'Antitrust, Roberto Rustichelli, durante la relazione annuale. "L'Italia è uno dei Paesi piu' penalizzati" dalla concorrenza fiscale, ha proseguito sottolineando "il rilevante danno economico per le entrate dello Stato causato dal recente trasferimento della sede fiscale a Londra di quella che era la principale azienda automobilistica italiana, nonché dal trasferimento della sede legale e fiscale in Olanda della sua società sua controllante".

