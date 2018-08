In una seduta negativa in avvio, il titolo di Amazon supera per la prima volta a Wall Street i 2.000 dollari ad azione. Il titolo sale dello 0,22% a 2.001,22 dollari per azione. Il valore delle azioni della società di Jeff Bezoz è raddoppiato in un anno.

