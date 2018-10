Amazon: Usa, salario minimo sale a 15 dollari l'ora

Amazon aumenterà la paga minima oraria per i propri dipendenti. La nuova soglia, in vigore dal primo novembre, è di 15 dollari. Varrà per gli impiegati a tempo pieno, part-time, e a temporanei (compresi gli interinali) e stagionali negli Stati Uniti. A beneficiarne saranno - spiega Amazon - oltre 250.000 dipendenti e circa 100.000 impiegati stagionali che saranno assunti nei siti di Amazon in tutto il Paese durante i periodi di forte domanda (soprattutto nel corso delle vacanze di Natale).

"Abbiamo ascoltato i nostri critici e abbiamo riflettuto molto su cio' che volevamo fare", ha affermato Jeff Bezos, fondatore e ceo di Amazon.

