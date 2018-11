Il Black Friday di Amazon comincerà lunedì 19 novembre

Natale si avvicina e così anche lo shopping natalizio, per i regali da fare a familiari e amici, è chiaro, ma anche per togliersi qualche sfizio. Uno shopping compulsivo quello dal quale si è afflitti quando iniziano a fioccare per le città le prime lucine, i primi addobbi, quando le vetrine iniziano a colorarsi di rosso e i panettoni in offerta sbucano come funghi sugli scaffali dei supermercati. Ma, si sa, ormai tutto è a portata di click, per questo il Natale 2018 comincerà ancor prima sugli schermi di smartphone e pc, su Amazon precisamente, che propone la sesta edizione del Black Friday, un’intera settimana di sconti su tutta una serie di prodotti.

Si parte il 19 novembre con migliaia di offerte disponibili per quanto riguarda elettronica, abbigliamento, prodotti per la casa, giocattoli e molte altre categorie con sconti tra il 15% e il 40%; i clienti potranno godere quest’anno anche di offerte lampo della durata massima di 6 ore e di offerte del giorno che riguarderanno prodotti molto popolari che potranno durare fino a 24 ore. Per l’occasione aprirà in Via Dante 14 a Milano anche il primo pop-up store di Amazon in Italia, dove verranno esposte una serie di proposte di articoli fortemente scontati.

Si chiamerà Amazon Loft for Xmas e ne apriranno di simili a Parigi, Berlino, Amsterdam, Londra e Madrid. Anche quest’anno grande attenzione per il Made in Italy, oltre il 65% della merce in offerta infatti sarà messa in vendita da piccole e medie imprese italiane. Se non siete clienti “prime” affrettatevi ad abbonarvi perché durante il Black Friday non solo avrete 30 minuti in più per riflettere sulle offerte lampo (le offerte più ambite chiaramente, con saldi davvero enormi) ma, se abitate a Roma o Milano, potreste ricevere la merce a casa nell’arco di un paio d’ore. Grande chiusura della settimana il 26 novembre con il Cybermonday, il capodanno per tutti gli appassionati di elettronica e tecnologia, un ultimo giorno di saldi all’ultimo sangue, in attesa del Natale, una festa sempre più 2.0.

