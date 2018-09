Alitalia: Toninelli, entro l'anno possibile soluzione

"Io penso che entro ottobre si scioglieranno alcuni nodi, ma sicuramente ci sarà una soluzione per la fine dell'anno. Alitalia tornerà a volare come uno dei maggiori vettori, a timbro italiano, che ci siano a livello europeo". Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli quest'oggi a Berlino in occasione della Fiera dei Trasporti. Secondo il ministro sarebbe positiva una partnership tra Fs e Alitalia. "Il personale in esubero della compagnia aerea - ha detto - potrebbe lavorare benissimo sui treni delle Ferrovie. La sicurezza data dalla tecnologia - ha spiegato - sarà l'obiettivo dei nuovi treni. Non solo per l'alta velocità, ma anche per i pendolari. Stiamo pensando ad un biglietto integrato tra Alitalia e Fs per facilitare i movimenti dei lavoratori pendolari".

