Alitalia, tra le ipotesi spunta super commissario

Alitalia

Tra le ipotesi allo studio del Governo per risolvere la questione Alitalia c'è anche quella di nominare un super-commissario.

In attesa della lettera dei commissari che gli prospetti la situazione in modo ufficiale, secondo quanto si apprende, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sta vagliando le varie opzioni sul tavolo dopo che, allo scadere del termine del 21 novembre, Fs ha chiesto ancora tempo per una cordata che non sembra pronta a prendere il volo.

Il commissario potrebbe avere i 400 milioni di euro per garantire la continuità aziendale e sottoporre Alitalia alla cura dimagrante richiesta dai suoi pretendenti, Lufthansa in primis ma negli ultimi giorni anche Air France sta monitorando la situazione.

