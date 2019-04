Alitalia: il 21 maggio sciopero unitario di 24 ore dei sindacati

Cristiano Minichiello / AGF Alitalia

Sciopero unitario di 24 ore del trasporto aereo (ad esclusione dei controllori di volo) il 21 maggio. Lo hanno deciso Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Tra le motivazioni le difficoltà del settore e la crisi di Alitalia.

I commissari straordinari di Alitalia andranno nel pomeriggio al ministero dello Sviluppo economico. Al centro dell'incontro, la richiesta di proroga fatta da Fs per l'offerta vincolante per la compagnia. Il termine per le offerte scade oggi e, secondo le stesse fonti, qualsiasi decisione sarà presa di concerto con il governo.

