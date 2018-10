Foto: Tiziana Fabi / Afp Alitalia

FS italiane ha presentato oggi pomeriggio una manifestazione di interesse per Alitalia. È quanto si legge in una nota di Fs, che spiega: "Tale manifestazione, necessaria per analizzare al meglio il dossier relativo all'azienda, non è in questa fase vincolante".

