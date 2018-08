Alitalia: Commissari, disdetto leasing per Aereo Governo

I commissari straordinari dI Alitalia hanno disdetto il contratto di leasing stipulato con Etihad per l'Airbus A340-500 a disposizione del governo italiano. Lo riferisce una nota. Il contratto era stato deciso dal governo Renzi. "Come vi avevo detto il 7 agosto, i tecnici del ministero della Difesa e della direzione generale di Armaereo hanno incontrato la controparte di Alitalia per mettere definitivamente un punto all'Airbus 340 di Matteo Renzi.

A seguito di una ordinaria procedura amministrativa, proprio oggi questo punto e' stato messo", ha scritto su Facebook il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it