Alitalia, Patuanelli: "Atlantia è un capitolo chiuso"

"Atlantia è un capitolo chiuso". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli al tavolo su Alitalia con i sindacati. "Voglio precisare innanzitutto che Atlantia non è un interlocutore perché se siamo in questa condizione è perché una componente del consorzio che spontaneamente aveva manifestato interesse, all'ultimo ha deciso di non esserci", ha osservato il ministro.

