Airbnb ha annunciato che nel 2020 si quoterà in borsa 

Airbnb ha annunciato in un comunicato ufficiale sul proprio sito internet l'intenzione di quotarsi in borsa nel 2020. Il gigante californiano degli affitti all'inizio di questa settimana aveva pubblicato i risultati del secondo trimestre 2019, con ricavi superiori al miliardo di dollari. Ieri la società aveva nominato il nuovo country manager per l'Italia, Giacomo Trovato. Il valore attuale della società è di 35 miliardi di dollari.

