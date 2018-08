​Borse europee: aperture positive, in rosso solo Milano 

Aperture positive per le Borse europee. Parigi ha aperto positiva segnando 0,39%, il CAC 40 ha guadagnato 20,95 punti a 5.326,17 punti. Positiva anche la Borsa di Londra che ha aperto con +0,32%, nelle prime negoziazioni, l'indice FTSE-100 delle principali azioni ha guadagnato 23,66 punti a 7.521,53 punti. In rialzo anche Francoforte il Dax segna +0,30% a 12.202 punti. In rosso solo Milano, con l'indice Ftse Mib che segna -0,4% a 20.822,53 punti.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it