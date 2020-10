Gli operai  Whirlpool bloccano l'autostrada, "Conte ci riceva"

AGI - Hanno occupato l'autostrada Napoli- Salerno, tra l'uscita di San Giovanni a Teduccio e via Galileo Ferraris, e chiedono che venga istituito immediatamente un tavolo di confronto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, gli operai dello stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli, che, dopo oltre un anno e mezzo di trattative e soluzioni tampone, cesserà ogni attività il 31 ottobre. Sorvegliate dalle forze dell'ordine, più di 200 le persone sono in strada con striscioni e bandiere delle sigle sindacali per chiedere "sicurezza e punti fermi in un periodo di massima incertezza". "Vogliamo un governo che non dia nuove possibilità alle multinazionali" dicono scandendo lo slogan che accompagna ogni loro manifestazione, "Napoli non molla". Intanto in autostrada si è formata una lunga coda in ingresso per Napoli.