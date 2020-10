Gli stuzzichini sono un vero pasto? Dilemma britannico al tempo del Covid

AGI - Le nuove regole previste nel piano anti-Covid presentato dal premier britannico Boris Johnson hanno gettato nel caos il Regno Unito, alle prese con mille domande interpretative: il tipico 'Cornish pasty', una mezzaluna di pasta sfoglia ripiena di carne e verdure, che si mangia sorbendo una pinta al pub è da considerarsi un 'appetizer' o un vero pasto?

Questione non capziosa ma di sostanza per tutti i proprietari di pub nella zona di Liverpool che, in nome del livello 3 di allerta, possono restare aperti solo se servono "un pasto sostanzioso, come un pranzo o una cena".

La salomonica risposta arrivata finora dal governo, per bocca del sottosegretario Robert Jenrick, considera il tipico pasticciotto della Cornovaglia un pasto 'vero' solo se viene servito sul piatto con insalata o patatine a fianco.

Parole che non hanno contribuito a rasserenare il clima né tantomeno a quietare i gestori dei pub che hanno attaccato il governo, reo di averli "presi di mira" nel nuovo piano anti-Covid.

E la British Beer and Pub Association ha lanciato l'allarme, avvertendo che le nuove restrizioni varate per i locali nelle zone con il più alto tasso di contagio porteranno alla chiusura permanente di molti di loro e a un'ecatombe di posti di lavoro.

Intanto sono piovute le domande, così come le ironie, degli utenti della Rete; a loro si è unito il deputato laburista Toby Perkins: "Non è completamente chiaro, se uno ordina un sausage roll (tipico spuntino composto da una salsiccia ricoperta da pasta sfoglia, ndr) con delle patatine fritte, è (un pasto) sostanzioso?".

E c'è anche chi ha sottolineato che un Cornish pasty era il tipico pranzo dei minatori; "Se soddisfaceva la fame di un minatore che lavorava sodo, doveva essere sostanzioso".