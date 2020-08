TikTok sfida Trump "Pronti ad andare in tribunale contro le misure degli Usa"

AGI - TikTok è pronta a ricorrere al tribunale negli Usa contro le misure del governo di Washington. "Per garantire che la legge sia rispettata e che la nostra attività e i nostri utenti siano trattati in modo equo, non abbiamo altra scelta che contestare l'ordine esecutivo (firmato da Trump) attraverso il sistema giudiziario", ha scritto la società in una dichiarazione.