Per la prima volta una donna a capo dei giovani dem, è Caterina Cerroni

AGI - Caterina Cerroni è la nuova segretaria nazionale dei Giovani democratici. Le votazioni valide per il IV congresso dell'organizzazione giovanile del Partito Democratico sono terminate ieri e Cerroni ha conquistato la maggioranza dei delegati. Molisana, originaria di Agnone, in provincia di Isernia, si era presentata in ticket con l'italo-albanese Davide Skenderi, di Milano.

Caterina, 28 anni, è la prima donna al timone dei giovani del Pd. Vicepresidente della International Union of Socialist Youth (Iusy), è stata per anni amministratrice locale e ha ottenuto circa 35 mila preferenze alle ultime elezioni europee come candidata nella circoscrizione Sud.

"Ci tengo a farle i complimenti per il risultato e per l'ottimo lavoro fatto in questo lungo congresso in ticket con Davide Skenderi”, ha commentato il vice ministro dell’Interno e deputato Pd Matteo Mauri. “Mi fa molto piacere - ha continuato - che, per la prima volta nella storia del Pd, la massima carica dei giovani sia ricoperta da una ragazza. Così come penso sia un fatto importante che Skenderi sia un ragazzo italiano di seconda generazione, milanese fino al midollo. Sono cose che contano. Conoscendoli so che adesso si metteranno subito al lavoro per dare ancora più slancio all'attività dei GD. E da vecchio e appassionato dirigente nazionale dell'organizzazione giovanile so quanto sia importante per tutti. A partire dal Pd, che deve saper utilizzare al meglio queste nuove energie”.

"Un grande in bocca al lupo a Caterina", ha commentato l'ex segretario Maurizio Martina. "È la prima volta di una donna alla guida dell'organizzazione e questa è già una bellissima novità. Caterina, insieme a Davide Skenderi e a tutte le ragazze e ai ragazzi dei Gd, hanno una sfida importantissima da vincere - ha continuato -: far vivere nelle nuove generazioni l'impegno dei democratici e dei progressisti in questo tempo di svolta. Ripartire da scuole e università. Combattere per le ragioni della solidarietà, della giustizia sociale, della pace per una generazione pienamente europea. E alzare lo sguardo al mondo. Forza".