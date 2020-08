In Sicilia sono scomparsi da ieri una donna e il figlio di 4 anni

Sono in corso da ieri, con l'ausilio di un elicottero, le ricerche di Viviana Parisi, 43 anni, residente e Venetico (Messina) e del figlio Gioele, di 4 anni. Ieri mattina la donna era stata coinvolta in un incidente stradale sull’autostrada A 20 Messina-Palermo, all’altezza del km. 117, nel comune di Caronia, nel messinese. Dopo l'incidente, che non è apparso grave, la donna si è allontanata a piedi con il bambino, e se ne sono perse le tracce.