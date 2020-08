Addio a John Hume, l'uomo della pace con l'Irlanda del Nord

AGI - È morto a 83 anni John Hume, fondatore e leader del Social Democratic and Labour Party (SDLP), nel 1998 ha ricevuto, insieme a David Trimble, il premio Nobel per la pace con la seguente motivazione: "il loro impegno nell'accordo di pace per il Nord Irlanda e per il loro sforzo per trovare una soluzione politica nella tormentata provincia".

La morte è stata annunciata dalla famiglia di Hume..

Il Partito socialdemocratico e laburista (SDLP) - un gruppo nazionalista - attualmente ha due deputati a Westminster e 12 membri nell'Assemblea dell'Irlanda del Nord.