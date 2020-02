Un veterano dei Marine ha gli addominali da Guinness, tiene il 'plank' per 8 ore e 15 minuti

A 62 anni, George Hood potrebbe essere la prova vivente che non si è Marine per caso: il veterano americano ha battuto il record del mondo di “plank”, esercizio per allenare gli addominali che i frequentatori delle palestre conoscono bene, perché è l’incubo di tutti. Anche un minuto in questa posizione risulta, per molti, insostenibile. Poggiandosi solo sugli avambracci e la punta dei piedi, sdraiato a trenta centimetri dal pavimento, come una panca, Hood è rimasto in questa posizione per 8 ore, 15 minuti e 15 secondi. L’organizzazione del Guinness dei primati ha riconosciuto la prestazione come nuovo record del mondo maschile.

L’ex Marine ha battuto il primato di un cinese, Mao Weidong, che nel 2016 era rimasto in contrazione addominale per 8 ore, un minuto e un secondo. Quello femminile è detenuto da una canadese, Dana Glowacka, rimasta in questa posizione per 4 ore, 19 minuti e 55 secondi. Hood, un veterano dell’Illinois, si è allenato per diciotto mesi, a un ritmo di sette ore al giorno. “Facevo plank per 4-5 ore - ha spiegato - poi 700 flessioni, 2 mila addominali e 500 piegamenti, ogni giorno”. In totale, l’ex marine si è preparato al record facendo 2100 ore di plank. Naturalmente, nonostante l’età, Hood ha sfoderato addominali da ventenne.