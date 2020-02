Conte prepara la resa dei conti con Renzi

"La settimana prossima conto che potremo mettere finalmente la parola 'fine' a questo teatrino. Col presidente del Consiglio ci siamo scambiati dei messaggi in questi giorni. Ieri dopo il mio intervento in Senato mi ha inviato un gentile messaggio. Penso che sia opportuno avere un chiarimento e ho chiesto di vederci la prossima settimana". Qualche minuto dopo aver presentato al Senato il piano di Italia viva per il Paese e avere ribadito le "condizioni" del suo partito per la permanenza al governo, Matteo Renzi decide di rivelare ai cronisti un retroscena delle ultime ore che potrebbe preludere a un disgelo nei rapporti tra lui e Giuseppe Conte e, di riflesso, col resto delle forze di maggioranza.

"Noi - ha spiegato il 'senatore di Scandicci' - non abbiamo il desiderio di rompere, ma cerchiamo di trovare dei compromessi finché sarà possibile. Un chiarimento si imporrà. Mi ero dato un arco di tempo fino a Pasqua. Si pone il tema di una qualche forma di chiarimento". Una novità sostanziale, quella del vertice tra Conte e Renzi, che se da un lato dovrebbe rasserenare il clima nella maggioranza non toglie però dal tavolo i punti di attrito tra Italia viva e gli alleati, non a caso puntualmente declinati nell'illustrazione di "Italia shock", il pacchetto di proposte per il governo che, come si è affrettato a spiegare l'ex-premier, sarà alla base del probabile incontro con Conte.

"Gli porteremo - ha anticipato Renzi - il nostro decreto per lo sblocco dei cantieri e lui farà le valutazioni che crede e noi faremo le nostre. Italia viva - ha aggiunto - si è caratterizzata in questi mesi come l'unico luogo di presentazione di proposte serie. Noi vogliamo un'Italia viva e non un'Italia che vivacchia". Proposte, quelle di Iv, strutturate nei quattro grandi temi su cui Renzi e i suoi stanno battendo il tasto negli ultimi tempi: lo sblocco dei cantieri, appunto, l'elezione diretta del premier, la lotta al giustizialismo e il superamento del reddito di cittadinanza. "Il nostro obiettivo - ha spiegato Renzi - è dare una mano al Paese, sia che continuiamo a stare in maggioranza sia che la maggioranza sia un'altra, come evocato da chi pensa alla sostituzione di Italia viva coi 'responsabili', cosa del tutto legittima. In ogni caso, noi daremo al governo questo nostro lavoro, anche se saremo all'opposizione".

Non sono mancati comunque, anche in quest'occasione, i toni aspri. Come nel caso del dl Intercettazioni, su cui oggi l'aula del Senato ha votato la fiducia, che per l'ex presidente del Senato Pietro Grasso era una sorta di voto di fiducia per il Guardasigilli. "Per noi - ha detto Renzi - votare oggi la fiducia al dl Intercettazioni non è votare la fiducia a un singolo ministro. Tra le fonti normative non c'è ancora Pietro Grasso. Se vuole vedere come è fatta una mozione di sfiducia - ha aggiunto - basta aspettare e la vedrà".

Parole che non faranno piacere a M5s, come quelle sulla concessione ad Autostrade: "Io sono perché Autostrade paghi - ha ribadito Renzi - e paghi tanto per quello che è successo. L'ho detto anche ai vertici Aspi quando li ho incontrati. Spero che non ci sia chi in nome del populismo fa una battaglia per cui alla fine sia lo Stato che paghi ad Autostrade, sarebbe un capolavoro al contrario".