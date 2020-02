In Sardegna si studierà all'università della Pastorizia

In Sardegna si potrebbe studiare all'università della Pastorizia, se sarà approvata una proposta di legge presentata dall'Anci regionale. La novità 'semi provocatoria', avverte il presidente Emiliano Deiana, rientra in un pacchetto di misure per salvare le zone interne dallo spopolamento e il patrimonio agropastorale dell'isola contenuto nella proposta di legge quadro 'La primavera dei paesi', che l'Associazione dei Comuni sardi consegnerà nei prossimi giorni al presidente del Consiglio regionale, Michele Pais.

Una zona franca rurale, un efficiente sistema di aiuti alle famiglie, incentivi per le ristrutturazioni degli edifici e risorse per sostenere il pastoralismo sono i cardini su cui si fonda il progetto di legge regionale. Tra le proposte, anche l'università della Pastorizia: "Pensiamo che ogni ovile possa essere un’aula di questa università dove si insegna e si impara. Non possiamo più pensare alla pastorizia com’era 50 anni fa, ma dobbiamo vederla nel mondo globale e attuale”.

Anci intende coinvolgere anche le associazioni, i partiti politici e i sindacati. L’obiettivo è “avere una convergenza di tutta la comunità sarda - ha spiegato Deiana - per definire quello che, riferendoci alla storia della Sardegna, chiamiamo ‘il nuovo congresso del popolo sardo’, che questa volta non dovrà essere fondato sull’industria pesante ma sull’industria pensante. È in cambio di strategia rispetto alla politica spot vissuta finora, con piccoli interventi sparpagliati. Noi riteniamo che tutto debba essere riassunto in una legge quadro dove le questioni dei paesi e dello spopolamento siano legate all’elemento antropologico fondante delle nostre comunità, quello del pastoralismo".

"Vogliamo che, rispetto alle programmazioni del passato, i finanziamenti possano essere utilizzati e non provengano solo da risorse regionali", ha precisato Deiana, sindaco del piccolo comune di Bortigiadas (Sassari), "ma anche dalla nuova programmazione europea, dal Piano per il Sud, annunciato dal ministro Provenzano e, con l’attivazione dell’articolo 13 dello Statuto sardo, per un nuovo Piano di rinascita”.

L’Anci Sardegna auspica che la proposta possa diventare una legge d'iniziativa popolare. “Non c’è solo necessità di classi dirigenti", sottolinea il presidente,"ma di tutta l’articolazione della comunità sarda”.