Per Sorrentino la tecnologia ci ha peggiorato la vita 

"Penso che la tecnologia abbia peggiorato la vita, ma il mio è un giudizio viziato dalla mia appartenenza a una generazione che ha vissuto l'epoca indimenticabile della giovinezza in un mondo privo della tecnologia digitale". Parola di Paolo Sorrentino intervistato da 'Le Macchine Volanti', il magazine online di innovazione, tecnologia e cultura digitale promosso da TIM.

Nell'intervista il regista premio Oscar si dice convinto di poter passare un intero giorno senza telefono e senza controllare la mail: "Ho una grande passione per la nostalgia. Una giornata del genere mi consentirebbe di non sentire più la necessità di essere nostalgico" dice il regista della Grande bellezza che è ironico quando deve spiegare come le nuove tecnologie abbiano cambiato il mestiere di regista: "Sto disperatamente cercando di capirlo ma, avendo facolta' intellettive decisamente limitate, temo di non riuscire a venirne a capo. Ritengo che in molti casi la tecnologia soppianti l'indolenza, condizione necessaria per essere creativi".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it