AGI - Taglia il traguardo del quarto di secolo alla Nuvola dell'Eur di Roma, dal 4 all'8 dicembre 2026, Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria promossa dall'Associazione Italiana Editori (AIE) con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, di Roma Capitale e della Camera di Commercio di Roma. Cinque giornate con 474 espositori e oltre 650 appuntamenti tra incontri, lezioni magistrali, reading e laboratori, incentrate sul tema ‘Se guardi meglio, cosa vedi?’ con un manifesto di Pax Paloscia.
Le novità della 25ma edizione
Presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice, la manifestazione rinnova l'architettura degli spazi e i format: al piano terra debuttano la Sala Andromeda e la Piazza degli Editori dedicata a dialoghi e dibattiti, mentre per coinvolgere i visitatori sono previsti recital, flash mob, reading e tre Question Time (sull’essere adolescenti, sull’IA e sull’assenza delle donne dal canone letterario) che saranno modellati sulle domande del pubblico. Tra le altre novità, la distribuzione di bibliografie tratte dalle proposte degli editori presenti e mirate ad approfondire i panel e il racconto in presa diretta dei giorni di fiera affidato alle cinque riviste residenti Scomodo, Teatro e Critica, Ultimo Uomo, Il Tascabile e La fine del mondo.
La squadra dei curatori
La direzione artistica di Più libri più liberi 2026 è firmata da una squadra curatoriale collegiale composta da Paolo Di Paolo, Giorgio Zanchini, Licia Troisi e Nadeesha Uyangoda, che hanno strutturato il programma attorno a quattro parole chiave che completano il tema centrale ‘Se guardi meglio, cosa vedi?’: gli altri, il presente, il possibile, i margini. Nasce inoltre un Comitato di Indirizzo che vede il coinvolgimento, tra gli altri, del presidente dell’AIE Innocenzo Cipolletta, del presidente del Gruppo Piccoli Editori Lorenzo Armando e di rappresentanti di diverse case editrici.
Programma e ospiti
Il cartellone - consultabile sul sito della manifestazione - unisce letteratura, giornalismo, scienza e spettacolo. Tra i molti ospiti sono attesi protagonisti della scena editoriale e culturale italiana come Zerocalcare, Dacia Maraini, Donatella Di Pietrantonio, Melania Mazzucco, Sandro Veronesi, Ermanno Cavazzoni, Nicola Lagioia, Rosella Postorino, Diego De Silva, Giancarlo De Cataldo e Stefano Faravelli. Dalla scena internazionale arrivano il Premio Pulitzer per la narrativa Daniel Kraus, Alicia Giménez Bartlett, Kader Abdolah, Helen Oyeyemi, Didier Eribon, Tiya Miles, CJ Leede, Patrick Green e Jonathan Stroud. Spazio anche a musica, cinema e teatro con Claudio Baglioni, Michele Caccamo, Carl Brave, Laura Morante, Alba Rohrwacher, Fabrizio Gifuni, Gabriele Mainetti, Francesca Comencini, Ascanio Celestini, Massimo Popolizio, Daria Deflorian, Marco Baliani e Liv Ferracchiati. Per l’informazione intervengono Corrado Formigli, Emiliano Fittipaldi, Marianna Aprile, Fiorenza Sarzanini, Marco Damilano, Annalisa Camilli, Carlo Bonini, Gianni Riotta, Valerio Nicolosi e Michela Ponzani, accanto a ospiti come Samantha Cristoforetti, Diego Bianchi, Zuzu, Anna Foa, Emilio Gentile, Franco Cardini, Vera Gheno, Maurizio Ferraris, Massimo Ammaniti, Michela Marzano, Stefano Bollani, Massimiliano Rosolino e Umberto Guidoni.
Il Polo Professionale e i dati
Tra gli incontri del Programma Professionale, il 4 dicembre è previsto l’appuntamento ‘Il mercato del libro nei primi 10 mesi del 2026: un anno a due facce?’: un confronto sull’andamento del mercato anche alla luce del ripristino del fondo biblioteche e dell’impatto che ha avuto sulla piccola e media editoria. Secondo i dati diffusi dall’AIE in occasione della presentazione della fiera, nel 2025 la piccola e media editoria in Italia ha pubblicato 52.416 novità, in crescita dell’1% rispetto all’anno precedente e pari al 60,5% dell’offerta editoriale complessiva. Le case editrici attive, micro, piccole e medie, sono 5.474, in crescita rispetto al 2024 (+2,3%). Di queste, 1.422 hanno pubblicato almeno dieci titoli nel corso di un anno. La quota di mercato nei canali trade (librerie fisiche e online e supermercati) nel 2025 è stata pari al 45%, in leggero calo rispetto al 46,4% dell’anno precedente.
I biglietti
Il costo del biglietto di ingresso sarà di 10 euro, ma la ‘Tariffa Family’ per famiglie consentirà al secondo figlio di entrare gratuitamente; sarà inoltre possibile acquistare un biglietto per due giorni a scelta al costo di 15 euro. Grazie al sostegno della Regione Lazio viene introdotto un ‘Buono Libro’ per gli studenti e gli under30, che potranno usufruire di un voucher del valore di 10 euro per l’acquisto di un libro.