AGI – Allarme rosso per la Basilica di Vitruvio a Fano: la pioggia e il freddo rischiano di sgretolare gli scavi di uno dei più straordinari ritrovamenti archeologici avvenuti in Italia negli ultimi anni, annunciato a gennaio quando furono identificati con certezza i resti dell'unico edificio progettato e realizzato dall'autore del 'De architectura'.
L'esposizione alle intemperie mette a rischio l’integrità del sito archeologico di piazza Costa, nella città marchigiana, e in particolare della colonna simbolo dello straordinario ritrovamento. A lanciare l’allarme è il professor Paolo Clini, docente universitario, studioso della Basilica e fondatore del Comitato 'Vitruvio Bene Comune', da cui era arrivato un importante contributo alla localizzazione della Basilica.
I rischi dell'esposizione alle precipitazioni
"L'esposizione prolungata delle strutture archeologiche alle precipitazioni è un fattore di rischio", avverte Clini, "nel caso della Basilica occorre verificare gli effetti della pioggia e le misure per l'allontanamento delle acque". "Un edificio integro", infatti, "protegge le proprie strutture attraverso coperture, rivestimenti e sistemi di smaltimento. Lo scavo porta invece all'esposizione di sommità murarie, superfici di frattura e materiali interni".
Gli effetti di infiltrazioni, sali e gelo
Lo studioso sottolinea che "le infiltrazioni nei giunti e nelle discontinuità possono indebolire le malte e asportarne le parti già decoese. L'acqua può inoltre trasportare sali solubili e la loro cristallizzazione nei pori può esercitare pressioni e provocare disgregazione. Infine il gelo favorisce microfratture e distacchi".
Le misure di prevenzione conservativa
"Il Parco archeologico di Pompei considera prioritari il monitoraggio, la verifica dell'allontanamento delle acque meteoriche e le coperture stagionali delle pavimentazioni scoperte, all'interno di una manutenzione continuativa", osserva Clini, "per Fano sarebbe opportuno un riscontro specialistico tempestivo, accompagnato da documentazione fotografica e controllo di umidità, ristagni e deflussi. La prevenzione conservativa deve accompagnare lo scavo, senza attendere che il danno diventi visibile. E poi ogni sito archeologico è a sé stante: marmi e mattoni possono stare all'aperto, non l'arenaria".
La proposta per proteggere gli scavi
Il suggerimento di Clini è di "coprire gli scavi con i grandi teli impermeabili bianchi, che hanno già usato quest'estate". "La realtà è che uno degli scavi archeologici più importanti al mondo, dove è presente l'arenaria, tra i materiali più soggetti al degrado dell'acqua, è stato esposto alle abbondanti piogge degli ultimi giorni", lamenta il docente dell'Università Politecnica delle Marche, "non vorrei che la soluzione finale fosse coprire tutto".
Gli obiettivi del Comitato
Il Comitato fondato da Clini ha come obiettivi "la conservazione dell'area e il concorso internazionale per la sua valorizzazione, che non deve avere limiti e prevedere la possibilità di abbattere gli edifici che insistono nell'area della Basilica e la sua completa liberazione".