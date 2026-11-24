AGI - Portare i futuristi nel futuro che avevano immaginato, rileggendo le utopie dell’avanguardia del Novecento attraverso le tecnologie di oggi. Nasce da questa idea “Sensing the Future”, la mostra a cura di Gabriele Simongini presentata in anteprima stampa al MAXXI di Roma. Il progetto mette in dialogo i capolavori storici del Futurismo con le nuove produzioni di tre artisti italiani contemporanei: Fabio Giampietro, Donato Piccolo e Quayola.
Il percorso espositivo prende le mosse dalle opere di alcuni dei principali protagonisti del movimento, tra cui Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Tullio Crali, Fortunato Depero, De Pistoris, Gerardo Dottori, Filippo Tommaso Marinetti e Růžena Zátková.
Il futuro immaginato oltre un secolo fa
“La mostra è per certi aspetti sperimentale e parte dal presupposto che passato, presente e futuro siano come stanze di una stessa casa”, ha spiegato all’AGI il curatore Gabriele Simongini. “Siamo partiti da nove opere futuriste molto importanti, ognuna delle quali è una specie di seme gettato nell’avvenire, e abbiamo individuato le tematiche attuali di questa corrente artistica. È una sorta di gioco serio: portare i futuristi nel loro amato futuro, ovvero il nostro oggi”.
L’idea della mostra nasce dalle intuizioni degli stessi artisti futuristi, le cui ambizioni si scontravano spesso con i limiti tecnologici dell’inizio del Novecento.
“Boccioni già nel 1914 disse che la sensibilità artistica futurista si sarebbe realizzata dopo poco più di un secolo”, ha proseguito Simongini. “I loro sogni si scontravano però con dei limiti tecnologici. Per questo, insieme al MAXXI, abbiamo pensato di portare nell’oggi le utopie futuriste e farle realizzare da tre artisti contemporanei, che hanno reinventato tre tematiche chiave: la città, la macchina e la macchinizzazione dell’umano, sostanzialmente l’intelligenza artificiale”.
Il ritorno a Roma dei Fuochi d’artificio di Balla
Tra le opere esposte spiccano i “Fuochi d’artificio” di Giacomo Balla, realizzati nel 1917 e considerati una delle prime installazioni luminose.
“È la prima volta che quest’opera straordinaria torna a Roma: abbiamo realizzato un sogno di Balla”, ha dichiarato Maria Emanuela Bruni, presidente della Fondazione MAXXI.