AGI - Col suo Hurricane perlustrava i cieli dell’Inghilterra a caccia di aerei della Luftwaffe e nelle missioni in solitaria contro gli aeroporti in Francia in cui l’unica luce arrivava dalla luna, se c’era, e nessun aiuto dal radar perché non l'aveva in dotazione. Karel Kuttelwascher veniva da lontano, dalla Cecoslovacchia smembrata e subito dopo occupata da Adolf Hitler e dai nazisti. Nonostante il nome di chiare origini tedesche la sua patria era quella, e ne difese la libertà volando nell’Armée de l’Air francese prima e nella Royal Air Force poi, divenendo il pilota da caccia notturno col più alto numero di vittorie, e uno dei più decorati della seconda guerra mondiale.
Dalla Boemia alla Legione Straniera e all’arruolamento nell’Armée de l’Air
Nato nel 1916 in Boemia suddito di Sua maestà l’imperatore d’Austria-Ungheria, due anni dopo era cittadino cecoslovacco. Il padre e la madre erano di origini bavaresi, e il cognome ne denunciava la modesta origine, significando “lavatore/pulitore di trippa”. Terzo di sei figli, dopo una breve esperienza di lavoro in un mulino, Karel Kuttelwascher si era arruolato in aeronautica e nel 1937 conseguiva il brevetto da pilota. Fa appena in tempo a completare l’addestramento come cacciatore, che arriva il Patto di Monaco e sei mesi dopo, nel marzo 1939, la Ceco-Slovacchia cessa di esistere e con essa anche l’aviazione militare. Kuttelwascher e altri colleghi piloti riparano in Polonia e dal porto di Gdynia raggiungono via nave la Francia, e qui si arruolano nella Legione straniera per l’addestramento con i caccia francesi, ma con l’intesa che in caso di guerra sarebbero entrati nell’esercito cecoslovacco in esilio. Allo scoppio del conflitto nel maggio 1940 è in grado di pilotare il Morane-Saulnier 406 C.1 ed il 17 entra in linea di combattimento, per poi vedersi assegnare un moderno Dewoitine D.520 del Groupe de Chasse III/3. Nel disastro francese il presidente Edvard Beneš ordina l’evacuazione di personale e aerei in Inghilterra, ma in quella bolgia pochi ricevono la direttiva, tra cui Kuttelwascher che continua a combattere con la coccarda tricolore fino allo scioglimento del reparto, il I luglio. Lui rivendicherà almeno tre vittorie, ma la documentazione è andata completamente perduta e quindi non gli verranno riconosciute.
Asso infallibile al chiaro di luna e senza guida del radar
Il 5 agosto, dopo un contorto viaggio attraverso Algeria, Marocco e Gibilterra, lo ritroviamo in Inghilterra dove si arruola nella RAF il 14 col grado di sergente di volo. A ottobre viene assegnato al I squadrone e combatte nella parte finale della Battaglia aerea d’Inghilterra col suo Hurricane, ma la prima vittoria gli viene ufficialmente attribuita solo l’8 aprile 1941. In estate, con almeno tre abbattimenti documentati, è promosso tenente. Ha messo in mostra indubbie qualità di pilota, sia nei duelli nei cieli con la Luftwaffe sia negli attacchi alle unità della Kriegsmarine. Dopo la prima sortita notturna la RAF si accorge che Kuttelwascher, da tutti chiamato “Kut”, ha doti non comuni in questa specialità in solitaria, che oltre all’abilità di muoversi al buio richiede una vista perfetta, coraggio e sangue freddo. Il suo Hurricane Mk1 IIc dipinto di nero (matricola JX-E BE581, divenuta iconica), ha un’autonomia di poco superiore alle tre ore grazie ai serbatoi supplementari e un numero limitato di proiettili per i cannoncini alari da 20 millimetri, ma il pilota boemo non sbaglia un colpo quando inquadra a vista al chiarore lunare il nemico in decollo o in atterraggio dalle basi terrestri francesi.
La falce gialla dipinta sul cofano dell’Hurricane nero del “Falco ceco”
Aveva fatto dipingere sul lato destro del cofano motore una falce gialla con la scritta Night Reaper in campo rosso. Diventerà il pilota notturno col più alto numero di abbattimenti di bombardieri Dornier 217, Junkers 88 ed Heinkel 111. Addirittura nella notte tra 4 e 5 maggio 1942 ne distrugge tre in quattro minuti intercettati a vista sopra all’aeroporto di Saint-André-de l’Heure. Sui 21 abbattimenti del I Squadrone, 15 sono di Kuttelwascher, e in soli tre mesi: per tutti Kut è “Il falco ceco della notte” (Czech Night Hawk). Quando decidono di ritirarlo dal servizio attivo, nell’ottobre di quello stesso anno, per farne un simbolo della resistenza al nazismo e far arruolare i cecoslovacchi in Canada e negli Stati Uniti, l’asso ha almeno 18 vittorie nel palmarès e una serie di decorazioni importanti, come la Distinguished Flying Cross con barre. Concluderà il periodo di guerra come collaudatore su nuovi tipi di bombardiere.
Il ritorno in Patria, una nuova fuga e un’altra vita stroncata da un infarto a 43 anni
Sposato con Ruby, un’inglese che aveva conosciuto durante una festa da ballo nel 1941, ha già tre figli quando nell’estate del 1945 decide di tornare in Patria, come istruttore della rinata aeronautica cecoslovacca. Ma la moglie non si adatta a quello stile di vita e nel gennaio 1946 rientra in Inghilterra. Kuttelwascher, sia per la situazione familiare sia per le preoccupazioni derivanti dalla deriva comunista nel suo Paese, chiede e ottiene un visto per l’Inghilterra e parte il 26 maggio, il giorno stesso delle elezioni. In Gran Bretagna entrerà come primo ufficiale nella British European Airways, ma non riuscirà a salvare il matrimonio. Nel 1956 gli verrà rilasciato il passaporto britannico e sarà pure promosso capitano. Tre anni dopo, durante una vacanza in Cornovaglia, accuserà un malore cardiaco e, ricoverato in ospedale, un secondo infarto se lo porta via il 17 agosto 1959, ad appena 43 anni. Considerato come uno dei più prestigiosi assi della seconda guerra mondiale, quasi certamente nella sua carriera riportò oltre venti vittorie (solo con la RAF 18 certificate – 3 diurne e 15 notturne - 2 probabili e 5 aerei danneggiati) ed è suo il record da incursore notturno solitario con aerei non a guida radar sugli aeroporti tedeschi in Francia, facendogli meritare in azione l’appellativo con cui era conosciuto di “Mietitore della notte”. Ha ricevuto numerosissime medaglie e decorazioni cecoslovacche, inglesi e francesi. Nel 2000 la Repubblica Ceca lo ha promosso postumo al grado di generale e nel 2016 l’ha insignito dell’Ordine del Leone bianco, facendo poi coniare monete e medaglie commemorative in oro e argento col nome dell’asso col maggior numero di vittorie.