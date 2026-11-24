AGI - «Noè... ci sottovaluti. Duemila e più anni di storia, gli imperatori, i barbari, gli antipapi, le guerre di religione, le eresie, gli scismi, le persecuzioni... La Chiesa è sopravvissuta a Nerone, Attila, Lutero, Napoleone, Garibaldi, Hitler, Stalin... Qualcosa l'avremo pure imparata... ti pare?».
Sono parole del cardinale Randazzo, colui che innesca il romanzo-thriller Finché durerà la terra di Giovanni Grasso (Rizzoli, 346 pagine, 19 euro).
Un autore che conosce bene il mondo vaticano
Grasso osserva il mondo da un osservatorio istituzionale privilegiato ed è un profondo conoscitore, fin dalla giovane età, del mondo cattolico e dei suoi misteriosi meccanismi.
I suoi lavori vedono spesso uomini del Vaticano come protagonisti e, per evitare qualsiasi pericoloso accostamento, l'autore mette in chiaro, nella nota in fondo al volume, che si tratta di una storia di «pura finzione» ambientata in quell'angolo di Umbria, nelle campagne vicino a Todi, dove suo nonno materno, siciliano di origine, comprò un podere e dove sono sepolti i suoi genitori e alcuni zii.
Una trama avvincente tra fede, intrighi e servizi segreti
Il romanzo-thriller di Grasso è avvincente e la trama riguarda un seminarista che non è mai diventato prete, la sua famiglia, sacerdoti buoni e cattivi, santoni, suore, affaristi, bodyguard della Guardia di Ferro romena, fedeli in buona fede, una figlia di un ministro, un albanese passato dai servizi segreti di Enver Hoxha a quelli del Vaticano.
È proprio Grasso che fa dire al Papa:
«Per fare certi lavori esistono anche in Vaticano i servizi segreti. Siamo un gregge circondato da lupi e dobbiamo proteggerci».
Il libro di Grasso scorre veloce e le 346 pagine non lasciano intravedere fino all'ultimo come si concluderà la trama.
Non è «pura finzione» la citazione in negativo del saggio di padre Manuel Garrido Bonano, benedettino, che scrisse un'agiografia di Francisco Franco, definito senza mezzi termini «cristiano esemplare».
Il giudizio su Francisco Franco
Grasso commenta caustico:
«Il caudillo spagnolo, fautore della garrota, della repressione, degli arresti arbitrari, delle torture, dell'annientamento delle tradizioni linguistiche regionali, tutti strumenti cristianamente esemplari... E, poi, è stato il fucilatore di Federico García Lorca, il che basta e avanza».
L'analisi dell'estrema destra europea
Nel libro il fondatore di una comunità hippy, ex deputato della sinistra ecologista, descrive così l'estrema destra europea:
«I movimenti neofascisti d'Europa hanno, nelle loro differenze, moltissimi tratti in comune: l'ultranazionalismo, l'antisemitismo, il culto del capo, l'esaltazione della forza e della violenza, il razzismo biologico, la xenofobia, la sindrome dell'assedio e la paura della contaminazione, la sfiducia nella scienza, l'odio profondo per gli ordinamenti democratici e per le istituzioni multilaterali, la sottomissione della donna. Sono suddivisi, grosso modo, in due grandi famiglie, separate da una faglia profonda e apparentemente incomponibile, che riguarda il ruolo del cristianesimo, della religione. C'è la famiglia degli atei, profondamente anticristiani, come fu il nazismo di Hitler, e quella che invece considera il cristianesimo, nella sua declinazione identitaria e ultratradizionalista, una componente fondamentale e irrinunciabile della loro ideologia reazionaria».