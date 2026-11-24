AGI - Frah Quintale torna live al Mi Ami Festival venerdì 28 maggio 2027, in occasione del decimo anniversario dall'uscita dell'album "Regardez Moi". Un appuntamento speciale che dà il via a un anno di celebrazioni e che riporterà al centro un disco che ha contribuito a definire il suo immaginario sonoro e artistico, diventando un punto di riferimento della scena musicale italiana.
Frah Quintale in concerto a Milano, biglietti in vendita dal 26 novembre
I biglietti per la giornata del 28 maggio saranno in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 26 novembre su Dice. Pubblicato a novembre 2017 e certificato triplo disco di platino, "Regardez Moi" ha segnato il debutto solista di Frah Quintale, mescolando hip hop, pop e cantautorato con una scrittura intima e autobiografica. Tra i brani più rappresentativi spiccano "8 miliardi di persone", "Cratere", "Nei treni la notte" e "Si', ah", che a distanza di anni si confermano tra i pezzi più iconici e amati del repertorio dell'artista. Per Frah Quintale sarà un ritorno speciale sul palco dell'Idroscalo, che rinnova il legame tra l'artista e il più importante festival multi-palco di Milano che ha accompagnato alcune tappe significative del suo percorso musicale in questi anni: dalla storica Collinetta del 2018 fino all'esibizione a sorpresa del 2023 insieme a Coez, quando presentarono il loro joint album "Lovebars". Questa data simbolica arriva dopo un anno ricco di progetti e soddisfazioni per Frah Quintale.
A ottobre 2025 è uscito "Amor Proprio", il suo ultimo album per Undamento/Warner Music Italia, un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza che mette al centro il tema della crescita, la ricerca di equilibrio e il bisogno di lasciarsi andare e vivere il presente. Segue ad aprile 2026 "Palazzetti'26", il suo primo tour nei palasport delle principali città italiane che ha registrato numerosi sold out, e il "Summer Tour '26" a luglio 2026 che lo ha visto protagonista nei maggiori festival italiani. Ad anticipare le date estive è stato il singolo "Aranciata". Con quasi 3 milioni di ascoltatori totali su Spotify, 32 dischi di platino e 12 dischi d'oro, è un artista dalle intuizioni sempre originali, che pezzo dopo pezzo, non ha mai smesso di portare nuova linfa vitale alla musica italiana.