AGI - Una nuova sala immersiva arricchisce da oggi il Museo Egizio di Torino. Un ambiente digitale situato nel piano ipogeo e parte del rinnovamento architettonico e allestitivo avviato per il bicentenario dell'Egizio nel 2024. E apre in un momento simbolico: a quattrocento anni dall'arrivo al Museo della Mensa Isiaca, l'oggetto che dà inizio a un legame molto speciale tra l'Egitto e Torino.
La nuova sala conta 30 metri lineari di ledwall lungo le pareti, sound design spazializzato e proiezioni a 360 gradi per sperimentare un nuovo linguaggio per comunicare la ricerca, ma non solo. Concepita come una macchina narrativa adattiva, la nuova sala immersiva è stata progettata per rinnovare periodicamente i propri contenuti e per accogliere formati diversi: percorsi divulgativi, attività didattiche e partecipative, presentazioni delle campagne di scavo e dei restauri, incontri con la ricerca.
“ECO. Paesaggi in trasformazione”, un viaggio nell'antico Egitto
A inaugurare il nuovo spazio è 'ECO. Paesaggi in trasformazione', il primo progetto curatoriale concepito appositamente: un vero e proprio viaggio alla scoperta di come il paesaggio egiziano sia cambiato nell'arco di migliaia di anni. Nella vetrina al centro della sala, un piccolo vaso predinastico, fragile e antichissimo, rinvenuto nel sito di Hammamiya, avvia un racconto che si dispiega lungo i sei ledwall di cinque metri ciascuno per affrontare una questione centrale per i musei archeologici: il rapporto tra oggetti e il loro contesto di origine con l'obiettivo di restituire alla collezione ciò che nessuna vetrina può mostrare, ovvero il paesaggio da cui provengono.
Dal Nilo al Sahara, la trasformazione del paesaggio egiziano
Eco del proprio tempo, ogni reperto è il risultato di un dialogo complesso e stratificato tra esseri umani e territorio, ma il trasferimento dal luogo di origine al museo interrompe bruscamente questa relazione. L'esperienza immersiva accompagna quindi il pubblico alla scoperta di un Egitto in continua trasformazione, lontano dall'immagine immobile e senza tempo alimentata nei secoli dalle rappresentazioni di piramidi, templi e deserti. Protagonista è il paesaggio inteso non come semplice scenario naturale, ma come il risultato delle molteplici relazioni fra comunità e territorio: clima e risorse, insediamenti e attività umane, credenze e rappresentazioni simboliche. Dalle figure dipinte sul vaso, lo sguardo si allarga ai ritmi delle piene del Nilo, alle trasformazioni millenarie del Sahara, fino ai grandi cicli astronomici della Terra che influenzano il clima e le condizioni della vita. In questo intreccio di tempi e processi naturali, le comunità umane danno forma ai propri paesaggi, negoziando con la terra e con il fiume dove abitare, coltivare, seppellire i morti e celebrare i culti.
Enrico Ferraris: uno spazio destinato a evolvere insieme alla ricerca
"Con Eco - spiega Enrico Ferraris, curatore del Museo Egizio e coordinatore del progetto scientifico - inauguriamo uno spazio che abbiamo immaginato affinché possa evolvere insieme alla ricerca, accogliendo nuove storie e diventando un luogo di incontro e confronto fra discipline, prospettive e persone. È forse questa l'opportunità che personalmente trovo particolarmente interessante esplorare: non soltanto continuare a conoscere i mondi che ci hanno preceduto, ma trovare, insieme al nostro pubblico, nuovi modi di interrogarci su come costruiamo la conoscenza e su come cambia anche il nostro modo di guardare e comprendere il mondo".
Dati scientifici e intelligenza digitale per ricostruire il passato
Il dialogo fra i ledwall permette di intrecciare nello stesso spazio tempi, luoghi e prospettive differenti, dando forma a narrazioni di una complessità finora impensabile con i tradizionali strumenti museografici. Le possibilità della tecnologia e del digitale permettono inoltre un'ambiziosa sperimentazione del data-driven storytelling: interi dataset astronomici, paleoclimatici, idrologici e geomorfologici si intrecciano con testimonianze archeologiche, repertori iconografici e archivi fotografici (come le fotografie storiche delle campagne di scavo della Missione Archeologica Italiana all'inizio del secolo scorso), concorrendo alla creazione di grandi scenari dinamici.
Il Sahara verde e le origini della civiltà egizia
Serie astronomiche rendono visibili decine di migliaia di anni di trasformazioni della Terra; dati satellitari e oltre 70 specie e gruppi di flora e fauna ricostruiti dalla ricerca scientifica aiutano a far riemergere un Sahara verde, attraversato da corsi d'acqua e punteggiato di laghi oggi scomparsi; quasi 500 segni iconografici, documentati su oltre 600 vasi predinastici e riuniti nello stesso spazio, fanno emergere quasi in un colpo d'occhio un intero universo di immagini, associazioni e modi di rappresentare il mondo agli albori della civiltà egizia. I dati diventano così materia stessa del racconto, determinando forme, movimenti e trasformazioni che prendono vita simultaneamente sulle pareti della sala.
Con questo nuovo progetto, il Museo Egizio non mira alla riproduzione di immagini spettacolari, né alla ricostruzione esatta di un luogo come accade in altre tipologie di esperienze immersive, ma vuole portare il pubblico dentro il lavoro che si fa al Museo Egizio: osservare attivamente l'oggetto, ricostruire relazioni con il paesaggio che l'ha generato, interrogare i dati, esistenti o mancanti, riconoscere i limiti di qualunque ricostruzione e infine "tornare" a osservare gli oggetti esposti con una nuova consapevolezza.