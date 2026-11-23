AGI - L’assolo di sax ‘guida’ il drone mentre ‘svela’ il palco del nuovo tour di Cesare Cremonini nei palasport: niente maxischermi, la musica al centro dell’arena, la band circondata dal pubblico, come un 'tuffo' (simbolico) tra i fan. Il video ‘spoiler’ si conclude con la pop star in penombra mentre stringe in grembo la chitarra e accenna un saluto con le dita a V.
Cremonini riparte dai palazzetti
Un gesto scaramantico per il cantautore bolognese a poche ore da un (nuovo) esordio nei palazzetti dopo i grandi concerti negli stadi. Voce 'graffiata' e il sassofono contralto compagno di (interminabili) studi: Cremonini porta così in scena, insieme a una band internazionale il suo “Amateur”, il decimo album di inediti presentato a Londra dal vivo, il 20 ottobre. Si comincia domani da Ancona (la data zero) per finire con cinque show all’Unipol Arena di Milano, fino al 21 dicembre. In mezzo sette concerti nella sua Bologna e cinque a Torino. Polverizzati i biglietti: sedici date in totale e già sette ‘sold out’.
Tra musical e glam rock
Luci e costumi da ‘musical’ per il debutto nei palazzetti del disco registrato tra Londra e Bologna già primo nelle vendite (nella settimana dal 23 al 29 ottobre scorsi) e capace di scalzare dalla vetta un ‘re’ delle classifiche come Geolier. L'estetica dello spettacolo, progettata da Cremonini insieme allo studio Giò Forma e alla squadra creativa che lo accompagna da oltre quindici anni, richiama l'immaginario del glam rock degli anni Settanta, da David Bowie ai Kiss.
Il teschio dorato di SIG
Il palco nasce dall'intersezione di forme triangolari che, attraverso sovrapposizioni, rotazioni e giochi di luce, danno vita a una scenografia in continua trasformazione, concepita come una grande scultura abitabile. Non mancherà, tra chitarre, sax e tastiere, il teschio dorato di SIG, il polistrumentista ‘star’ (simbolo pure della copertina del nuovo album) già alter ego di Cremonini apparso per la prima volta all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra per l’esordio dal vivo del disco registrato nel mitico Studio 13 di Damon Albarn.
“SIG rappresenta l’ambizione, la fuliggine che ci portiamo dentro per arrivare al successo, l’egoismo, quella parte che non voglio più nella mia carriera”, aveva spiegato l’ex Lùnapop.
La band sul palco
Sul palco quindi si esibirà una formazione di 14 musicisti, diretta da Alessandro “Doc” De Crescenzo, con la presenza per l'intero tour del sassofonista statunitense Donny McCaslin, già al fianco di David Bowie nella realizzazione di Blackstar e tra i musicisti di Amateur.
Questa la band: Donny McCaslin (sax solista), SIG (polistrumentista), Nicola “Ballo” Balestri (basso), Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre e direzione musicale), Andrea Morelli (chitarre), Andrea Fontana (batteria), Giovanni Boscariol (pianoforte e tastiere), Leonardo Caligiuri (pianoforte e tastiere), Jury Magliolo (cori e chitarra acustica), Gianluigi Fazio (cori), Andrea Ferrario (sax e arrangiamenti fiati), Matilde Gori (tromba), Federico Pierantoni (trombone), Matteo Valentini (sax baritono).
Dopo la data zero di martedì 24 novembre ad Ancona, 'Amatour' farà tappa a Bologna con sette concerti (27, 28, 30 novembre; 2, 4, 5, 6 dicembre), poi a Torino con tre date (9, 10 e 12 dicembre) e si concluderà a Milano con cinque (15, 16, 18, 19, 21 dicembre).