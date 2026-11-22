AGI - Grande successo di pubblico per la sedicesima edizione di Musei in Musica, che nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre ha registrato circa 42mila presenze, 8mila in più rispetto al 2025. La manifestazione, promossa da Roma Capitale attraverso l'Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura, ha trasformato musei e luoghi della cultura in palcoscenici di spettacoli dal vivo, con aperture straordinarie fino alle 2 del mattino.
Oltre 130 appuntamenti in 50 luoghi culturali, tra centro e periferia, hanno richiamato romani, turisti, famiglie e numerosi giovani. La serata si è aperta in piazza del Campidoglio con l'esibizione della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. La manifestazione è stata inoltre dedicata alla memoria di Corrado Augias, con un minuto di raccoglimento prima delle esibizioni.
«Siamo felici che continui a crescere la partecipazione delle romane e dei romani a Musei in Musica», ha dichiarato l'assessore capitolino alla Cultura Massimiliano Smeriglio, ricordando il progressivo aumento dei visitatori, dai 32mila del 2024 ai 42mila di quest'anno. «Un segnale di una cultura percepita davvero come bene comune, una grande bellezza alla portata di tutti».
Tra gli eventi più apprezzati, alla Centrale Montemartini, le esibizioni del cantautore gIANMARIA e di Andrea Rivera, mentre al Museo dell'Ara Pacis il performer libanese Charlie Khalil Prince ha presentato Myth Engine, una performance immersiva tra musica e danza.
Particolarmente significativo il risultato dei Musei Civici, che hanno accolto complessivamente circa 30mila visitatori. Il Campidoglio e i Musei Capitolini hanno registrato circa 8mila presenze, seguiti dal Museo di Roma a Palazzo Braschi e dall'Ara Pacis, entrambi con 4.500 ingressi. Circa 3mila visitatori ciascuno per i Mercati di Traiano e i Musei di Villa Torlonia.
Grande partecipazione anche negli altri spazi culturali della Capitale, con oltre 6mila presenze al polo museale della Sapienza e circa mille visitatori a Palazzo Esposizioni Roma.
Un bilancio che conferma il crescente interesse per una manifestazione capace di coniugare patrimonio artistico, musica e spettacolo, rendendo la cultura accessibile a un pubblico sempre più ampio.
“Siamo felici che continui a crescere la partecipazione delle romane e dei romani a Musei in Musica: da 32mila nel 2024, al superamento di quota 34mila nel 2025, per poi arrivare quest’anno a 42mila - ha dichiarato l'assessore Massimiliano Smeriglio - questa grande partecipazione per gli oltre 130 appuntamenti sparsi in tutta la città nei 50 luoghi culturali di centro e periferia, testimonia che, continuando ad ampliare l’offerta culturale sia per numerosità di iniziative che per il valore e la qualità degli eventi, le cittadine e i cittadini ci seguono, vogliono ancora di più: un segnale di una cultura percepita davvero come bene comune, una grande bellezza alla portata di tutti”.