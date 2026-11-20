AGI - Un moto di orrore aveva attraversato il Terzo Reich all’ingresso dell’Armata Rossa nei primi villaggi e cittadine della Prussia Orientale. La propaganda del ministro Joseph Goebbels già alla fine del 1944 aveva messo sul tavolo un repertorio di atrocità a Nemmersdorf che aveva terrorizzato i tedeschi per quello che i sovietici erano stati capaci di compiere contro i civili. Per evitare il peggio occorreva fuggire prima dell’arrivo dei soldati di Stalin, nel gelo insopportabile di quel gennaio 1945. La contessa Marion Edda Ilse von Dönhoff aveva provato a convincere tutti i residenti nella sua tenuta a seguirla con qualsiasi mezzo fosse disponibile, ma non tutti vollero farlo, e avrebbero avuto modo di pentirsi della loro decisione.
Di formazione cosmopolita matura subito l’avversione al nazismo
Marion era nata il 2 dicembre 1909 nel castello di Friedrichstein (oggi Kamenka, in Russia), il più grande della Prussia Orientale, da un’antica famiglia aristocratica prussiana. Appena quindicenne era sopravvissuta a uno spaventoso incidente che era costato la vita a due dei cinque occupanti di un’automobile precipitata nel fiume Priegel, suoi cugini. Per farle superare lo choc i genitori August e Maria von Lepel, dama di compagnia dell’ultima imperatrice tedesca, decisero di mandarla a studiare a Berlino in un collegio esclusivo, dove però Marion rivelò un carattere ribelle contestando i rigidi metodi educativi adoperati, tanto da trasferirsi due anni dopo a Potsdam dove conseguiva il diploma. Quindi si reca in Svizzera, poi per due mesi effettua un lungo viaggio negli Stati Uniti e quindi va a Nairobi dove viveva il fratello Christoph. Successivamente studia economia all’Università di Königsberg (oggi Kaliningrad, exclave russa) e dopo un semestre si trasferisce a Francoforte dove si laureerà. Il suo modo di vedere la vita e la società ben presto la fanno definire “contessa rossa”, in opposizione all’orientamento familiare e del favore che due fratelli, Christoph e Dietrich, nutrono nei confronti di Hitler, tanto da iscriversi al Partito nazista. Quando questi prendono il potere lei va in Svizzera e consegue a Basilea il dottorato in scienze politiche col massimo dei voti e la lode. Nuovo periodo di viaggi in Europa, negli Stati Uniti e in Africa, e rientro nel 1938 nei possedimenti di famiglia, da amministrare al posto del fratello arruolato nell’esercito. Diventa la padrona del palazzo e della tenuta di Quittainen (oggi Kwitajny, in Polonia), ma nel 1940 viaggia ancora in Persia e due volte in Unione Sovietica all’epoca alleata del Terzo Reich.
La frequentazione stretta con gli oppositori di Hitler e la resistenza
Marion ama trascorrere il tempo libero nei suoi possedimenti (circa seimila ettari) andando a cavallo, spesso in compagnia della cugina Karin (Sissi) von Lehndorff. Il fratello di lei, Heinrich Ahasverus conte von Lehndorff-Steinort, da ufficiale di stato maggiore della Wehrmacht nel 1941 a Borisov era rimasto traumatizzato dal massacro degli ebrei da parte delle SS degli Einsatzgruppen e, disgustato dal nazismo, si era legato al generale Henning von Tresckow che sarà uno dei cospiratori dell’Operazione Valchiria il 20 luglio 1944: condannato a morte, verrà impiccato il 4 settembre. Marion non era stata informata dell’attentato alla Tana del Lupo da parte del conte Claus von Stauffenberg-Schenk, ma il suo atteggiamento antinazista era ben noto e inoltre aveva contatti stretti con la cellula di resistenza antihitleriana del Circolo di Kreisau del conte Helmut James von Moltke e del conte Peter Yorck von Wartenburg. Anche lei sarà arrestata dalla Gestapo e poi rilasciata, ma Wartenburg verrà impiccato. Agli inizi del 1945 l’Armata Rossa dilaga in Prussia Orientale. Per una nobile tedesca, anche se di simpatie di sinistra, non è consigliabile rimanere, e in quanto donna non le sarebbe stata dimostrata alcuna pietà.
«Uccidi il tedesco!»: i versi di Erenburg applicati anche sui civili dall’Armata Rossa
I soldati sovietici si macchiano infatti di ogni tipo di nefandezza, gli stupri sono sistematici, la vita non vale nulla, e l’odio per i tedeschi è stato incarnato dal 1942 da un editoriale del poeta Il’ja Ehrenburg che esorta alla violenza e alla vendetta, con la rituale ripetizione dell’inciso «Uccidi il tedesco!». È un manifesto programmatico di quello che accade appena i sovietici entrano nel Reich: «i tedeschi non sono esseri umani. D’ora in poi la parola “tedesco” è per noi la maledizione più terribile. D’ora in poi la parola “tedesco” fa scattare il fucile. Non parleremo. Non ci indigneremo. Uccideremo». Marion lascia per sempre la casa di famiglia, monta a cavallo e cerca di riguadagnare la madrepatria tedesca a occidente in un viaggio epico durato ben sette settimane lungo 1.200 chilometri scanditi da ogni genere di pericolo, di privazioni e di sofferenze, che racconterà nel libro “Nomi che nessuno menziona più” (ma già nel 1946 in sintesi era uscito nel suo secondo articolo Ritt gen Westen, Cavalcare verso ovest. Il castello di famiglia era stato subito dato alle fiamme dall’Armata Rossa, assieme al villaggio, e i resti saranno demoliti nel 1957. Molti residenti nella tenuta erano stati fucilati e altri erano stati deportati nei gulag. Dalla Prussia Orientale due milioni di tedeschi erano fuggiti in condizioni climatiche estreme. Quando lei aveva intrapreso quell’odissea a cavallo sapeva che un filo della sua vita si era spezzato per sempre.
Dopo la fuga a ovest si reca a Norimberga per il processo ai criminali nazisti
Al crollo definitivo del Terzo Reich la “contessa rossa”, che con la guerra ha perso tutto, riappare alla fine del 1945 a Norimberga per seguire il processo ai gerarchi nazisti sopravvissuti, assieme all’ex ufficiale Axel von dem Bussche sopravvissuto alla rappresaglia sui congiurati del 20 luglio e di Richard Karl barone von Weizsächer, che sarebbe divenuto primo presidente della Repubblica tedesca riunificata dopo esserlo stato della Repubblica Faderale, in veste di avvocato difensore nel processo ai ministri tra cui il padre Ernst che era stato ambasciatore presso la Santa Sede dal 1943 al 1945. Per assicurarsi un presente e un futuro Marion si sposta ad Amburgo e lavora come giornalista e saggista nel settimanale Die Zeit di cui diventerà direttrice ed editrice, assurgendo presto come una delle più autorevoli voci dell’informazione europea, oltre che scrittrice di riconosciuto valore.
Giornalista per Die Zeit e scrittrice di successo non rinuncia mai a firmarsi col titolo aristocratico
Nel settembre 1955 è al fianco del cancelliere Konrad Adenuaer nel viaggio a Mosca, che porterà alla liberazione degli ultimi diecimila prigionieri di guerra nei lager sovietici; nel 1970 è con Willy Brandt quando si inginocchia a Varsavia davanti al monumento agli insorti del Ghetto in omaggio alle vittime del nazismo. Il suo impegno civile è di primo piano nel panorama intellettuale europeo. Lei, nonostante il vissuto personale, è a favore del riconoscimento della frontiera polacco-tedesca lungo il corso dei fiumi Oder e Neisse che a est ha lasciato territori storicamente tedeschi nello stato polacco in compensazione della cessione forzata della parte orientale all’Unione Sovietica. Marion rivedrà i luoghi della nascita e di gioventù solo nel 1989, quando tornerà nella terra che era diventata l’exclave russa di Kaliningrad. Si è spenta l’11 marzo 2002 nel castello di Crottorf, a Friesenhagen in Renania-Palatinato. Non aveva mai voluto rinunciare a firmarsi “gräfin”: contessa.