AGI - Un viaggio attraverso i secoli alla scoperta degli uomini e delle donne che, operando nell’ombra, hanno contribuito a cambiare il corso degli eventi al servizio dell’Intelligence. È appena uscito nelle librerie “Spie che hanno cambiato la Storia. Dagli antichi imperi all’IA, un formidabile dietro le quinte dell’intelligence”, il nuovo lavoro del generale Mario Mori, già direttore del SISDE, e pubblicato da Paesi Edizioni.
Il generale Mori accompagna il lettore dietro le quinte del mondo dei servizi segreti, alternando ricostruzioni storiche, testimonianze personali e retroscena spesso inediti. Una storia dello spionaggio raccontata da chi ha conosciuto l’intelligence dall’interno, incontrando alcuni dei protagonisti della sicurezza internazionale, dall’ex direttrice dell’MI5 britannico Elizabeth Manningham-Buller a Nikolai Patrushev, assistente del presidente russo Vladimir Putin.
I protagonisti dello spionaggio internazionale
Prima delle tecnologie, dei satelliti, delle intercettazioni e degli algoritmi, al centro dell’intelligence rimane un’esigenza antichissima: conoscere ciò che l’avversario sa, pensa o sta per fare.
Mori ripercorre la nascita dei grandi apparati europei, le due guerre mondiali e la Guerra fredda attraverso figure leggendarie e talvolta insospettabili. Tra queste Joséphine Baker, star internazionale dello spettacolo al servizio dell’intelligence francese, Coco Chanel, avvicinata dai servizi segreti tedeschi nella Parigi occupata, e Kim Philby, tra i più celebri doppiogiochisti del Novecento, infiltrato negli apparati britannici al servizio dell’Unione Sovietica.
Nel volume trovano spazio anche Richard Sorge, Sidney Reilly, Markus Wolf, Allen Dulles, James Angleton e J. Edgar Hoover, protagonisti di un mondo nel quale una singola informazione può valere più di un esercito.
La storia dei servizi segreti italiani
Ampio spazio è dedicato all’Italia, con una ricostruzione dell’evoluzione dell’intelligence nazionale dagli Stati preunitari al fascismo, dal SIM all’OVRA, fino agli apparati del secondo dopoguerra e alla riforma che ha portato alla nascita di AISE, AISI e DIS.
Tra le personalità raccontate figurano Giuseppe Govone, Arturo Bocchini, Mario Roatta, Stefano Giovannone, Federico Umberto D’Amato, Vincenzo Parisi, Fulvio Martini e Carlo Alberto dalla Chiesa.
Alle vicende storiche si intrecciano i ricordi e le esperienze professionali dell’autore, maturate nel corso di una carriera trascorsa tra il contrasto al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata e la tutela della sicurezza nazionale.
L’intelligence nell’era dell’intelligenza artificiale
Il libro offre anche una chiave di lettura delle differenti strategie di intelligence adottate dalle grandi potenze contemporanee, Stati Uniti, Russia e Cina, in uno scenario internazionale sempre più caratterizzato dalla competizione tecnologica e dall’impiego dell’intelligenza artificiale.
Più che un manuale di storia dello spionaggio, il volume, arricchito da un’ampia appendice fotografica, rappresenta un percorso alla scoperta della dimensione umana dell’intelligence, delle sue strategie e del ruolo che l’informazione esercita negli equilibri geopolitici.
Mario Mori, nato nel 1939 a Postumia Grotte, prefetto della Repubblica e generale dei Carabinieri, è stato cofondatore del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dell’Arma e direttore del SISDE, attuale AISI, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna.