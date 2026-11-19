AGI - Dagli attacchi informatici capaci di alterare il funzionamento degli elettrodomestici alle incursioni contro i siti istituzionali italiani, dal blocco dei servizi digitali delle aziende europee attraverso i ransomware al furto di dati e criptovalute.
È in questo scenario che si inserisce il libro “Guerra profonda. Hacker, bugie e l’architettura segreta dei nuovi conflitti”, di Arturo Di Corinto, pubblicato da Luiss University Press.
Il volume analizza le trasformazioni dei conflitti contemporanei, nei quali agli attacchi militari tradizionali si affiancano operazioni di sabotaggio informatico, campagne di disinformazione e manipolazione dell’opinione pubblica, fino all’impiego dell’intelligenza artificiale come strumento offensivo.
Hacker e disinformazione
Particolare attenzione è dedicata ai gruppi di hacker filorussi, come Killnet e NoName057(16), protagonisti di campagne di attacchi informatici contro istituzioni e infrastrutture occidentali. Tra le tecniche utilizzate figurano il doxxing, ovvero la diffusione di informazioni personali e riservate, e gli attacchi DDoS, finalizzati a rendere inaccessibili siti e servizi digitali, contrastati in Italia dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).
Di Corinto evidenzia come non tutte queste operazioni rispondano necessariamente a una strategia politica prestabilita. Esiste anche una sorta di imprenditoria degli attacchi informatici, nella quale interessi criminali, motivazioni ideologiche e attività riconducibili agli apparati di intelligence possono intrecciarsi.
La guerra algoritmica
Dal conflitto in Ucraina a quello mediorientale, il libro ricostruisce il ruolo degli hacker e degli hacktivisti nei principali scenari di crisi internazionale. Le operazioni di spionaggio, il furto e la pubblicazione di documenti riservati diventano strumenti di pressione psicologica, capaci di alimentare confusione, paura e sfiducia nelle istituzioni.
L'autore approfondisce i concetti di guerra cibernetica, guerra cognitiva e guerra algoritmica, mettendo in evidenza il crescente coinvolgimento della popolazione civile nei conflitti digitali e la progressiva sovrapposizione dei ruoli tra hacker di Stato, cybercriminali e attivisti informatici.
La difesa della sovranità digitale
Al centro del saggio c'è il tema della sovranità digitale, intesa come condizione essenziale per garantire la libertà e l'indipendenza delle democrazie. Gli attacchi cibernetici, la disinformazione globale e l'utilizzo militare dell'intelligenza artificiale rappresentano, infatti, una minaccia che va ben oltre la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche.
Arricchito da un glossario per facilitare la comprensione della terminologia specialistica, Guerra profonda offre una chiave di lettura per comprendere la natura dei nuovi conflitti, nei quali il controllo delle informazioni, dei dati e degli algoritmi assume un valore strategico.
Una guerra senza confini geografici definiti, nella quale il campo di battaglia non è più soltanto il territorio, ma anche la percezione della realtà.